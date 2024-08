Equipe infantil de São Carlos busca vitória em casa na APV

Equipe infantil busca vitória para ficar em boa colocação na APV - Crédito: Ze_Photografy

Após pausa em julho devido aos Jogos Regionais, as competições regionais e estaduais retornam com força total e no vôlei feminino, duas equipes de São Carlos estarão em ação neste final de semana.

Neste sábado, 3, a partir das 16h, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, a equipe infantil Objetivo/Smec encara o Active Vôlei Estação de Ribeirão Preto no início do segundo turno do Campeonato da APV.

O jovem time são-carlense comandado pelo técnico Zé Sérgio se preparou para o desafio e a meta é buscar a vitória para se colocar entre os primeiros colocados, mesmo a equipe proveniente da escolinha da AVS retornar às atividades em 2024.

“Treinamos dentro do possível, não como deveria ser. Mas vamos para o jogo buscando a vitória, ainda mais por ser em casa. Temos que pontuar. Considero o jogo decisivo, pois queremos ficar entre os quatro primeiros e sonhar com algo grande neste ano”, disse Zé Sérgio.

Adulto

A equipe adulta, comandada pela técnica Sandra Mara Leão também estará em ação a partir das 10h deste domingo, 4, no ginásio municipal de esportes Mauricio Sai, encara Artur Nogueira pela fase de classificação do Campeonato da APV.

O time são-carlense treinou forte e busca a vitória, mesmo a partida sendo na casa do adversário. A meta da equipe é ficar entre as quatro primeiras e disputar a Série Ouro.

