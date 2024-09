Mais Ou Menos promete não entrar em campo em jogo-extra pelo Veterano

A equipe do Os Mais ou Menos promete não entrar em campo para o jogo-extra - Crédito: Divulgação

A polêmica continua no Campeonato Veterano, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (SMEC) e o Mais Ou Menos, uma das equipes envolvidas, quer a impugnação da competição e ameaça dar WO em um jogo marcado pela organização para este sábado, 21, às 15h30, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, quando enfrentariam a Ponte Preta, a outra equipe envolvida na competição.

Segundo o presidente do Os Mais Ou Menos, Hebert Fernando de Jesus, o motivo da decisão é simples: o combinado entre as equipes e o regulamento não foram cumpridos. “Ficou combinado entre as equipes que, na segunda fase, quando aconteceria o quadrangular final em turno único entre os classificados, iriam para a final as duas melhores campanhas. Nós, o Fortaleza e a Ponte Preta terminaram com cinco pontos. E o critério de desempate era o saldo de gols. Assim, o Fortaleza, que foi o primeiro e nós, em segundo, deveriam disputar o título, pois nosso saldo de gols é melhor que o da Ponte”, disse Herbert. “Como o regulamento não foi cumprido, vamos dar WO e sair do campeonato”, prometeu.

Na oportunidade, Os Mais Ou Menos emitiram uma nota de repúdio, onde fez comentários contrários à decisão da organização e tornou público um manifesto, onde pede a impugnação da competição.

A polêmica

A decisão do Veterano deveria ocorrer no sábado, 14. Porém, na semana, representantes da Ponte Preta procuraram o São Carlos Agora e disseram que o regulamento da competição não estaria sendo cumprido, já que a equipe teria a melhor campanha e tinham, por direito, uma vaga na final contra o Fortaleza.

A direção da equipe lançou uma carta, e pediu a paralisação do campeonato e reunião com representantes da SMEC, que teria ocorrido na quarta-feira, 18 e o resultado final foi a marcação de um jogo-extra na tentativa de resolver o impasse.

A Ponte Preta teria aceitado tal decisão. Porém, Os Mais Ou Menos foram contrários, afirmando, no ponto de vista dos seus representantes, que o regulamento estaria sendo descumprido e agora ameaçam não entrar em campo para a partida em questão.

Impugnação

Insatisfeitos com o encaminhamento da competição, a direção do Os Mais Ou Menos divulgaram uma carta, onde pede a impugnação da competição.

Abaixo a íntegra do documento:

“Venho através dessa carta de impugnação deixar bem claro que NÃO aceitamos a decisão que foi tomada em ter uma partida extra entre as equipes dos OS MAIS OU MENOS x PONTE PRETA.

Em reunião com todos os representantes de todos os times antes do início do campeonato foi deixado bem clara algumas situações que não estão em regulamento que devia ser cumpridas pelo organizador do campeonato VITOR DENARDI e não foi.

Nessa reunião a equipe da PONTE PRETA tinha um representante que hoje não está mais ligado ao time. Sendo assim gostaríamos de marcar uma reunião com todos os representantes de todos os times para esclarecer e resolver de uma vez esse impasse.

Segue em anexo (na galeria de fotos do site) a tabela do quadrangular final onde ficou esclarecido onde os dois primeiros colocados faria a final e o terceiro e quarto fariam a disputa do terceiro lugar. Em caso de empate de pontos está no regulamento os critérios de desempate (segue em anexo – também na galeria de fotos do site) onde a equipe dos OS MAIS OU MENOS tem 1 gol a mais qyue a equipe da PONTE PRETA. Sendo assim a equipe dos OS MAIS OU MENOS deve passar para a final sem contestação.

Gostaríamos que sejam reavaliadas todas as decisões tomadas até aqui.

DIRETORIA

OS MAIS OU MENOS”

Leia Também