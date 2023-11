Equipe de São Carlos participará da Super Copa do Brasil em São Catarina

Natela orienta seus atletas: meta é brilhar na competição sub11 de futsal - Crédito: Divulgação

A equipe de Futsal Academy São Carlos participará da Super Copa do Brasil em Camboriú/SC na categoria sub11. A competição é considerada a maior da categoria de base do país, e os atletas estarão representando nossa cidade no sul do país.

O início da competição será dia 12 de dezembro e a final prevista para dia 17. As equipes se enfrentam na fase de grupos e após inicia a fases eliminatórias.

A Futsal Academy está no grupo 1 ao lado da FME Palhoça FC, Apama Futsal (Blumenau) e Cecam Futsal. O primeiro jogo será contra Palhoça dia 13, às 11h40. Na sequência, dia 14, às 11h encara Apama e fecha fase de grupos contra Cecam, dia 15, às 11h. Todas as partidas acontecem no no ginásio municipal de esportes Sérgio Lorenzatto. Caso avance, joga novamente no dia 15 no período noturno pelas quartas de finais. A semifinal será dia 16 e final dia 17, com horários e locais a serem definidos.

Mesmo sendo uma equipe com apenas quatro meses desde o início dos treinamentos, os atletas estão muito bem preparados e seguindo toda o planejamento de treinamentos realizados pela comissão técnica e a expectativa é de realizar bons jogos e conquistar os objetivos a cada jogo e crescer durante a Super Copa.

Os atletas são orientados pelo técnico Renato Natella, que retornou às atividades do salonismo. “Será um passo muito grande participar e estar entre as grandes equipes do Brasil, em uma competição de altíssimo nível, para nós será um desafio gigantesco, mas conceteza estaremos preparados para realizar uma excelente competição e colocar o nome da nossa cidade entre as melhores do Brasil”, disse. “Todos nós somos movidos por desafios e também não sou diferente, os desafios nos faz crescer como profissional e pessoal, e estar numa competição a nível nacional, será o maior desafio que estarei enfrentando, e procuro preparar os atletas e me preparar para todos os jogos e todas as situações que os jogos nos apresentar. Sabemos da dificuldade mas queremos conquistar e jogar um jogo de cada vez, para chegar o mais longe possível na competição”, complementou.

