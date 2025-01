Equipe de flag football de São Carlos faz seletiva

Compartilhar no facebook

Equipe são-carlense fará seletiva em busca de novos talentos - Crédito: Divulgação

Com o intuito de buscar novos talentos, o time feminino de flag football (nova modalidade olímpica) Bulldogs de São Carlos estará realizando neste sábado, 1, a partir das 9h30 no campo de futebol Chico Preto, no Jardim Santa Felícia, uma seletiva para a escolha de novas jogadoras para compor o elenco do time, que irá disputar o Campeonato Paulista Flag na temporada 2025, além de outras competições oficiais e amistosas.

A seletiva é aberta a comunidade e gratuita, sendo destinada para as mulheres que pratica ou praticou alguma modalidade esportiva

As interessadas bastam ir até o campo de futebol que fica ao lado do ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci e da pista de atletismo e levar roupas leves e chuteira com travas (ou tênis esportivos, como segunda opção). A inscrição e cadastramento será feito na hora.

O que é?

Flag football (futebol de bandeira) é um jogo semelhante ao futebol americano. No flag football, é usado um cinto de flag (uma espécie de fita). Caso o jogador do time da defesa tire este cinto, o time de ataque acaba sua descida (down) e começa uma nova descida daquele ponto.

No jogo, semelhante ao futebol americano, o time de ataque tem 4 chances para chegar ao meio, saindo da linha de 5 jardas, e mais 4 chances para o touchdown.

Após um touchdown o time de ataque pode escolher fazer uma conversão de 1 ou 2 pontos, saindo da linha de 5 ou 10 jardas, respectivamente.

O jogo é dividido em 2 tempos de 20 minutos.

No flag, não existem chutes (punt): caso o ataque não chegue ao meio ao touchdown, o ataque do outro time entra em campo, no seu campo de defesa e sai da linha de 5 jardas. (Wikipedia)

