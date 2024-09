Equipe amadora quer a impugnação do Campeonato Veterano

Ponte Preta se julga prejudicada e quer impugnação do Veterano - Crédito: Divulgação

O Campeonato Veterano, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (SMEC) de São Carlos, está momentaneamente suspenso. A decisão partiu na manhã desta sexta-feira, 13, do próprio secretário Fernando Henrique da Silva Carvalho, após pedido oficial da Ponte Preta, que acredita ter sido prejudicada.

De acordo com a direção do clube, o pedido de impugnação se baseia pelo fato da organização do campeonato contrariar o artigo 6º do regulamento do campeonato, que define o time classificado aquele que possui o maior número de pontos acumulados em todas as fases da competição, seguindo, se necessário, a ordem de critérios de desempenho prevista no regulamento.

No documento, assinado pelo presidente Junior Cesar Cintra e enviado a SMEC, a Ponte Preta teria a melhor campanha e por direito adquirido dentro de campo, deveria estar na final. Considera o clube prejudicado e quer dos organizadores que o regulamento seja cumprido.

Diante da polêmica criada às vésperas da final, que deveria ocorrer na tarde deste sábado, 14, a SMEC optou pela suspensão e anunciou que na próxima semana irá se reunir com as equipes envolvidas para resolver o impasse e dar continuidade na competição.

O campeonato

De acordo com o documento onde solicita a impugnação, na segunda-feira, 9, no site onde contém as informações do campeonato, teriam sido publicadas corretamente as finais. Às 14h a disputa do 3º lugar, entre o Mais Ou Menos contra o Cruzeiro do Sul e às 16h, a decisão do título, entre Fortaleza x Ponte Preta, com o “crivo” do organizador da competição Vitinho (Vitor De Nardi).

Porém, de acordo com Cintra, na quarta-feira, 11, “surpreendentemente, e contrariando as regras da melhor campanha, foram alteradas as finais, com a Ponte Preta disputando o terceiro lugar com o Cruzeiro do Sul e a final entre as equipes do Fortaleza x Os Mais ou menos.

Leia Também