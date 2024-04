Equilibrado, Amadorzão terá jogos que valem a liderança

SIGA O SCA NO

Se vencer o Mairiense, Gonzaga pode assumir a ponta do Amadorzão - Crédito: Divulgação

O Campeonato Amador de São Carlos, promovido pela Liga de Futebol Amador, promete muita emoção e adrenalina para a manhã deste domingo, 14, quando acontece a oitava rodada da fase de classificação.

Isso porque as equipes que estão nas três primeiras colocações estão separadas por apenas dois pontos e terão desafios complicadíssimos, já que o Amador de 2024 está caracterizado pelo equilíbrio de forças.

O Mairiense lidera com 12 pontos e enfrentará o Jardim Gonzaga, justamente o terceiro colocado, com 10 e que estará na terceira colocação. Os Prédios, que tem 11 pontos e está em segundo lugar, terá um “osso duro” pela frente: O Zavaglia, quinto colocado com 8 pontos.

A rodada

Campo do distrito de Água Vermelha

8h - Real Paulista x Primos

10h – BN Madri x Monte Carlo

Estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira

8h – Vasco da Gama x Ponte Preta

10h – Os Prédios x Zavaglia

Campo de Vila Isabel

8h – Mairiense x Jardim Gonzaga

10h – Tabatinga x Unidos da Vila

Classificação

