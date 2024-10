Entre as forças do Estado, Lobinhos estreiam na segunda fase do Paulista

Dodô preparou as equipes sub11 e sub12 do Grêmio para os desafios no Paulista - Crédito: Jhonatan Celestino

Agora o Campeonato Paulista sub11 e sub12 ficou ainda mais sério. Após 10 rodadas da fase de classificação, as duas equipes do Grêmio São-carlense se qualificaram e estão na elite no futebol paulista: entre as 32 melhores agremiações em suas respectivas categorias.

Neste domingo, 20, começa a segunda fase que passa a ser eliminatória até definir os campeões em suas respectivas categorias.

Os Lobinhos do sub11 jogam em casa. A partir das 14h, no estádio municipal professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, recebe a visita da SE Palmeiras, que tem hoje a melhor formação de atletas de todo o Brasil. Já o sub12 joga a partir das 15h30 no estádio Espanha, onde enfrenta o Jabaquara, em Santos.

O técnico das equipes sub11 e sub12 do Grêmio, Clodoaldo Freitas, o Dodô, não escondeu a satisfação e disse que o trabalho feito até aqui está atingindo as metas e os pequenos atletas evoluindo tática e tecnicamente como era esperado

Entrevista

São Carlos Agora - Após uma primeira fase consistente, como a comissão avalia o desempenho até aqui?

Dodô - Nessa primeira fase pudemos tirar um nível muito bom, de competitividade nas duas categorias. Conseguimos montar um bom time, bem estruturado, com a maioria de meninos de São Carlos.

Quanto ao desempenho, avaliamos que foi até acima do esperado, levando em consideração que são categorias de formação, com meninos em desenvolvimento.Com o tempo o trabalho foi criando corpo, os meninos foram entendendo a nossa metodologia e os resultados apareceram.

SCA - Pelo sub11, encarar a melhor formação de base do Brasil, qual a expectativa para os confrontos? Será um clima diferente no Luisão?

Dodô - O sub11 conseguiu a sua classificação na última rodada e, por se tratar do primeiro campeonato paulista dos meninos, tivemos altos e baixos.A expectativa é de fazer um bom jogo diante da forte equipe do Palmeiras.

SCA - Já o sub12, terminou a primeira fase nas primeiras colocações, parte para enfrentar o Jabaquara em busca de que? Quais suas pretensões na competição?

Dodô - No sub12 a nossa intenção é dar sequência na boa primeira fase, onde pudemos liderar o grupo e quem sabe chegar às quartas, depois à semifinal, sempre dando um passo de cada vez.

Leia Também