Em temporada ruim, São Carlos perde oitava partida seguida na Superliga

Time de vôlei feminino de São Carlos acumulou mais um revés na Superliga B - Crédito: Jonas Bezerra

Quem foi ao ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, na noite de sexta-feira, 1, assistiu a um grande jogo de vôlei entre São Carlos e Mackenzie/MG. O duelo foi válido pela oitava rodada da Superliga B Feminina e manteve o calvário são-carlense que permanece sem vencer na competição. Para as mineiras, as anfitriãs perderam por 3 sets a 1.

As atletas de São Carlos dominaram, praticamente, todo o primeiro set com vantagem para fechar. No entanto, nos pontos finais, a equipe mineira mostrou mais consistência e fechou em 26 a 24.

Depois de oscilar no início do segundo set, São Carlos conseguiu se recuperar e abrir 23 a 20. A entrada da experiente ponteira Sassá mudou o jogo e o Mackenzie virou para 25 a 23.

No terceiro set, o sexteto são-carlense dominou do início ao fim e chegou abrir 20 a 12. Com o placar elástico, a equipe conseguiu se manter à frente e venceu por 25 a 20. No entanto, o quarto e último set foi dominado pelo Mackenzie que venceu por 25 a 16.

As atletas de São Carlos realizaram tecnicamente a sua melhor partida na competição. Focada e vibrando cada ponto elas poderiam perfeitamente ter vencido o jogo em 3 sets 0, no entanto sobressaiu a experiência do time adversário, líder na competição.

O próximo compromisso da equipe será fora diante do Brusque/SC, na sexta-feira, 8, às 19h30, na Arena Brusque.

São Carlos jogou com: Ana Breder (líbero), Ariane(oposta), Duda Graciano (levantadora), Gabi (líbero), Gislaine (central), Isa (ponteira), Karenn (central), Laísa (levantadora), Larissa (central), Lidiane (ponteira), Mariana (levantadora) Mila (ponteira) e Thábata (ponteira). Técnico: Alexandro Pan.

