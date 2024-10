Em tarde inspirada, ASF São Carlos goleia Guarulhos

SIGA O SCA NO

07 Out 2024 - 08h54

07 Out 2024 - 08h54 Por Marcos Escrivani

ASF São Carlos conquistou duas importantes vitórias na Liga Paulista - Crédito: Divulgação

As equipes de futsal feminina ASF São Carlos em expressivas atuações na tarde deste sábado,5, conquistaram goleadas em cima de Guarulhos pela fase de classificação do campeonato da Liga Paulista. A rodada dupla aconteceu no ginásio municipal de esportes Fioravante Iervolino, na casa das adversárias.

O sub17, da técnica Júlia Castro, venceu por 8 a 2. Já o sub20, de Ana Claudia Bianconi foi mais além, ao golear por 10 a 1.

Com as vitórias, as equipes são-carlenses subiram na tabela de classificação e buscam agora consolidar a vaga para a semifinal em suas respectivas categorias.

Sobre as partidas, Aninha sintetizou, ao dizer que as duas equipes conseguiram impor o estilo de jogo e dominaram as adversárias, construindo vitórias tranquilas.

Leia Também