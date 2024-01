Em São José, Grêmio dá o primeiro passo na Série A4

SIGA O SCA NO

Grêmio São-carlense durante preparação para a A4: começa o sonho do acesso - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Começa a caminhada do Grêmio São-carlense na recém criada Série A4 pela Federação Paulista de Futebol (FPF). De olho no acesso a Série A3 em 2025, enfrenta a Joseense neste domingo, 28, a partir das 15h no estádio municipal Martins Pereira.

Na primeira fase, as 16 equipes que compõem a divisão se enfrentam em turno único e as oito primeiras se classificam para o mata-mata até definir o campeão e vice. Ambos garantem o acesso a Série A3 enquanto que os dois últimos caem para a Série B, a quinta divisão.

Para este primeiro desafio, Mehlich não especificou quais as condições físicas, táticas e técnicas dos atletas. Se limitou a dizer que o grupo está confiante. “Treinamos bastante durante a pré-temporada e aprimoramos todos os aspectos para realizar uma boa estreia”, disse, salientando que a partida será em um gramado bom, estádio bom. “Temos a certeza de fazer uma grande apresentação”, afirmou, ao se referir ao Martins Pereira.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Mehlich garantiu que, na fase de preparação para o campeonato, a comissão técnica procurou estudar os adversários. “É um campeonato longo, com 15 rodadas e todos jogam contra todos. Porém, estilo da nossa equipe é de ter a bola e propor o jogo sempre. Não abrimos mão disso”, garantiu.

Desta forma, o comandante gremista disse que acredita em uma partida bem disputada e complicada, mas não será cauteloso. “Sabemos da dificuldade que o adversário vai nos impor, mas vamos jogar sempre para conquistar a vitória”, resumiu.

Primeira rodada

Sábado, 27

15h – América x Barbarense

15h – Ska Brasil x Audax

15h – Jabaquara x Barretos

16h – Penapolense x Rio Branco

19h – Independente x Nacional

Domingo, 28

10h – XV de Jaú x Francana

10h – Vocem x Taquaritinga

15h – Joseense x Grêmio São-carlense

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também