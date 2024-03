Em Santa Catarina, nova derrota de São Carlos na Superliga B

Rebaixada para a Superliga C, time são-carlense vai se despedir em casa da competição - Crédito: Jonas Bezerra

São Carlos fez o nono jogo pela Superliga B Feminina na última sexta-feira, 8, em Brusque. As atletas de São Carlos foram superadas por Brusque por 3 a 0, parciais de 25x16, 25x19 e 25x15. A equipe catarinense conta com três ex-atletas de São Carlos: a central Leticya, a levantadora Marina e a ponteira Sabrina.

Agora, virando a chave, a equipe faz agora os dois últimos compromissos na competição em casa. Nesta terça-feira, 12, com início às 19h30, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, São Carlos encara o Instituto ACE/GO. Enquanto a equipe são-carlense ainda não venceu no campeonato, a equipe goiana obteve duas vitórias. O jogo de encerramento acontecerá no sábado, 16, às 19h, diante a Ascade/DF.

A equipe são-carlense acumula nove derrotas seguidas e diante de uma campanha ruim, está rebaixada para Superliga C que deve acontecer no segundo semestre de 2024.

Depois da nona rodada, a classificação da Superliga B é a seguinte: 1º) Mackenzie, 27 pontos; 2º) Recife, 21; 3º) Brusque, 19; 4º) Curitiba, 18; 5º) Tijuca, 16; 6º) Sorocaba, 16; 7º) Natal, 12; 9º) Irati, 9; 10º) Instituto ACE, 6; 11º) São Carlos, 1; e 12º) Ascade, 0.

São Carlos jogou com: Ana Breder (líbero), Ariane(oposta), Duda Graciano (levantadora), Gabi (líbero), Gislaine (central), Isa (ponteira), Karenn (central), Laísa (levantadora), Larissa (central), Lidiane (ponteira), Mariana (levantadora) Mila (ponteira) e Thábata (ponteira). Técnico: Alexandro Pan.

