Em reunião com pais e atletas, natação espera um 2020 equilibrado

A noite de quarta-feira, 12, foi marcada por uma reunião que envolveu a direção da LCN/Aquário Fitness, colaboradores, pais e alunos das equipes convencional e ACD (atletas com deficiência) que estarão representando São Carlos em 2020, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) e Fundação Educacional São Carlos (Fesc). O local do encontro foi a Aquário Fitness.

Durante aproximadamente uma hora o técnico Mitcho Bianchi repassou aos pais as dificuldades, os obstáculos e as metas da equipe para 2020 e disse que a temporada será marcada por muito equilíbrio, inteligência e pé no chão.

“Acredito que o ano será de bastante dificuldades. Não só para nós, mas para todas as equipes que terão que se ajustar financeiramente, de acordo com a realidade do mercado”, comentou.

PRIORIDADES

Na reunião Mitcho salientou que as prioridades para 2020 estão definidas para as equipes são-carlenses. A convencional tem como prioridade as duas etapas da Copa São Paulo para vinculados, enquanto que o time ACDs focará os campeonatos nacionais.

O ENCONTRO

No encontro de quarta-feira Mitcho passou como serão os treinos, quem irá compor a equipe multidisciplinar, todos os torneios, entre outros assuntos.

“A ideia primordial é passar o calendário aos pais e consequentemente aos atletas. Também um raio X de como é a estrutura operacional do time e a possibilidade de captar recursos para que possamos concluir o ano com êxito e atingir todas as metas”, finalizou.

