Em jogos bem disputados Cometa e Proara vencem na Copa São Carlos

10 Out 2024 - 13h12 Por Marcos Escrivani

Proara conquistou importante resultado ao superar o Cruzeiro do Sul - Crédito: Divulgação

A bola rolou pela fase de classificação da Copa São Carlos de Futsal na noite de quarta-feira no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, quando uma movimentada rodada dupla, colocou em ação atletas de quatro times que buscavam a reabilitação no torneio promovido pela Liga Desportiva de São Carlos.

Todas as equipes estrearam com resultados negativos e isso fez com que os jogos ganhassem ainda mais importância.

No grupo A, o Cometa Cristão foi mais eficiente nas finalizações e superou o Holanda por 3 a 2. Já pelo grupo B, o Proara soube envolver o adversário e fez 4 a 1 no Cruzeiro do Sul.

A competição terá sequência na noite de sexta-feira, 11, com rodada tripla no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

A partir das 19h, pelo grupo A, jogam Redenção x AS Jockey e Deportivo Sanka x Prohab Mulekes da Quebrada. Pelo grupo B, Esportiva x Loz Bárbaros.

