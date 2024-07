Em jogo pobre em emoções, XV vence o Grêmio no Luisão

Ficou devendo: Grêmio fez um jogo “sem graça” contra o XV de Piracicaba. Mais uma derrota - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Com mais uma derrota em casa, o Grêmio São-carlense se complicou na Copa Paulista. No encerramento do primeiro turno da fase de classificação, a equipe perdeu para o XV de Piracicaba, com gol de Erick aos 31 minutos da etapa final. A partida, válida pelo grupo 3, aconteceu na tarde deste sábado, 13, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Os três pontos para o XV foram fundamentais, de olho na classificação para a segunda fase. Para o Grêmio, catastrófico. Ainda sem vencer, o time permanece em 3º lugar e coloca uma possível vaga em xeque.

Já o jogo, foi de baixa qualidade técnica e sonolento. O Lobo tem jogadores de qualidade técnica indiscutível. Mas o técnico Alexandre Grasseli ainda não conseguiu desenvolver um trabalho eficiente. O Lobo patinou e pouco criou na derrota para o Nho Quim piracicabano.

Um primeiro intenso proporcionaram Grêmio e XV, que criaram chances, mas o placar teimou em ficar no 0 a 0. A novidade foi a reestreia do meia Chagas que defendeu o Lobo em alguns jogos da Série A4. Ele cobrou duas faltas e deu trabalho para o goleiro Gabriel Coutinho.

Mas o 0 a 0 da etapa inicial fez jus ao que apresentaram as duas equipes.

Na etapa final, as duas equipes tentaram tirar o zero do placar. Em um jogo de raras emoções, em um raro ataque perigoso, o XV levou a melhor, após sufocar a zaga gremista cortou mal e o ataque visitante chutou a bola na trave. No rebote, Erik colocou o Nho Quim em vantagem aos 31 minutos.

Em Araras, no estádio municipal Dr. Hermínio Ometto, União São João e Rio Claro não saíram do 0 a 0.

Classificação

Grupo 3

Taquaritinga, 12 pontos

XV de Piracicaba, 7 pontos

Rio Claro, 3 pontos

Grêmio São-carlense, 2 pontos

União São João, 2 pontos

