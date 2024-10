Em jogo movimentado, Top Real e Unidos ficam no 2 a 2

Unidos segurou o líder Top Real em um jogo bem movimentado - Crédito: Divulgação

No encerramento do primeiro turno da fase de classificação, a 7ª rodada do Campeonato 390 Clube Faber-Castell prometia confrontos intensos e não deixou a desejar. Na manhã de domingo, 29, no Cedrinho, três jogos que movimentaram os associados e a torcida presente.

Um dos destaques foi o empate em 2 a 2 entre Top Real e Unidos, que foi a campo determinada a sair com a vitória. Porém o adversário, que era o líder, mostrou o porquê da primeira colocação e após um belo lançamento de Eliberto, Jean não desperdiçou a chance e abriu o placar. O Unidos buscava a vitória, pois a meta era chegar ao G4. Os jogadores não se abalaram e foram para cima e Rodrigo em uma tarde inspirada empatou. Em menos de 10 minutos Rodrigo fez um belo gol virando o jogo e dando um animo para a sua equipe.

O primeiro tempo estava animado e as duas equipes trocavam chances de gols e em um ataque, um zagueiro do Unidos colocou a mão na bola e Vitor Devecchi, que briga pela artilharia cobrou para empatar a partida o primeiro tempo.

No segundo tempo as duas equipes foram em busca do gol que traria a vitória, porém, não conseguiram converter as oportunidades, fazendo assim com que a partida terminasse empatada.

Resultados

Sindicato dos Químicos/WLM 3 x 2 Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas

Cosméticos 1 x 0 CLC/Amaral Fotos Aéreas

Top Real 2 x 2 Unidos

Leia Também