Em jogo isolado, Primos tenta avançar no Amador

Primos joga para vencer, conquistar três pontos e saltar na tabela de classificação - Crédito: Divulgação

A rodada do Campeonato Amador, promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos, iniciada domingo, 18, será completada na noite desta terça-feira, 20.

Em jogo isolado, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, Luisão, o Primos, atual vice-campeão municipal, frente o Monte Carlo a partir da 21h.

O resultado do jogo pode promover alterações na tabela de classificação. Caso vença, o Primos irá saltar da 6ª para a 4ª posição, indo a 33 pontos e empatar com o Zavaglia. Porém tem melhor saldo de gols.

A situação do Monte Carlo nada irá se alterar caso vença, empate ou seja derrotado, já que a equipe está 7º lugar com 21 pontos e praticamente classificado para as quartas de final. A vitória irá ajudar no sentido de proporcionar uma injeção de ânimo para os atletas na reta final da fase de classificação.

