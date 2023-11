Em jogo de ataque contra defesa, ASF São Carlos acaba eliminado da Liga Paulista

ASF perdeu e está fora da Liga Paulista: decepção são-carlense - Crédito: Zé_Photografy

Acabou o sonho da ASF São Carlos em se classificar para a semifinal da Liga Paulista. Na tarde de sábado, 11, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, a equipe comandada pelo técnico Fabiano Lourenço acabou eliminada no jogo de volta das quartas de final.

No primeiro jogo do mata-mata, contra Itapetininga, na casa do adversário, o time são-carlense havia perdido por 2 a 1e necessitava vencer por qualquer contagem para forçar a prorrogação e ai sim, jogar pelo empate.

Após dois tempos de puro domínio, de ataque contra defesa, o time são-carlense conseguiu fazer 1 a 0, gol de Kerolin aos 10 minutos do segundo tempo.

Veio a prorrogação e a ASF jogava pelo empate. Mesmo assim o domínio são-carlense era absoluto. Mas as chances, desperdiçadas e no minuto final do primeiro tempo, em uma falha do sistema defensivo, Itapetininga fez 1 a 0. No segundo tempo, mais no desespero do que na técnica, a ASF se lançou ao ataque e acabou levando o segundo jogo.

Com o resultado, o time são-carlense está eliminado da Liga Paulista e foca as atenções para o Campeonato Paulista, única competição que resta na temporada 2023.

“Criamos inúmeras chances de marcar. Martelamos, bolas na trave, defesas difíceis da goleira adversária. Mas não fomos eficientes na conclusão e pagamos caro”, lamentou Fabiano ao final da partida.

