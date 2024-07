Em jogo de 3 viradas, Policarbon carimba passaporte para as quartas da Champions Ouro

Policarbon venceu e se classificou na Série Ouro da Champions Cup - Crédito: Divulgação

Um final de fortes emoções. Assim foi a 13ª rodada da fase de classificação da Champions Cup, Série Ouro, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos. Os jogos aconteceram na manhã deste domingo, 7.

Após a realização de mais cinco partidas, seis equipes confirmaram a classificação para as quartas de final. As outras duas vagas ainda estão em disputa. Juventus, Aracy, Santa Angelina, Zé Bebeu, Policarbon e Atlético Munique estão confirmados. Tijuco Preto, Pé na Porta, Juventude, Cruzeiro do Sul e Mirante (com um jogo a menos), ainda respiram.

Na partida mais emocionante da rodada, o Policarbon garantiu uma das vagas. Em uma partida marcada por 3 viradas no campo da USP, a equipe venceu o Juventude por 4 a 3.

Em uma partida de confronto direto, o Policarbon levou o 1 a 0 e buscou a primeira virada e fez 2 a 1. Porém, o Juventude reagiu e fez 3 a 2. Na parte final da partida, na superação, os jogadores do Policarbon foram em busca da vitória e chegaram aos 4 a 3.

Com o resultado, o Policarbon chegou a 5ª colocação com 21 pontos, enquanto que o Juventude se complicou e estacionou nos 17 pontos, na 9ª colocação.

Resultados

Atlético Munique 1 x 1 Santa Angelina

Abdelnur 3 x 3 Milan

Aracy 1 x 2 Mirante

Policarbon 4 x 3 Juventude

Tijuco Preto 0 x 0 Pé na Porta

