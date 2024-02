Em jogo chato, Grêmio marca nos acréscimos e vence o Rio Branco

Jogo doído: faltou inspiração aos jogadores do Grêmio. Apenas transpiração e uma vitória no sufoco - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A vontade de vencer foi evidente, mas a inspiração para se chegar ao gol adversário, foi bem fraca. Com isso, um chato 1 a 0 neste sábado de carnaval, 10, pela quarta rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4. O resultado deu a liderança isolada para o Lobo, que chegou aos 10 pontos.

No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, somente 547 testemunhas presenciaram uma partida truncada, faltosa e pragmática entre Grêmio São-carlense e Rio Branco de Americana. A única emoção aconteceu somente aos 48 minutos do segundo tempo, com o comemorado gol de cabeça de Emerson, que entrou no segundo tempo.

Em quatro jogos, esta foi a pior apresentação do Lobo da Central. A zaga apresentou falhas, principalmente em várias saídas de bola, o meio-campo não conseguiu criar boas jogadas e o ataque praticamente inexistiu. O goleiro Eder, do Rio Branco, não fez sequer uma defesa difícil durante a partida.

Apesar do jogo tecnicamente ruim, o que valeu foram os três pontos. A vitória fez com que a equipe são-carlense se mantenha invicta.

O jogo

Um primeiro tempo irreconhecível do Grêmio. Talvez, o pior desde o início da A4. O goleiro Eder, do Rio Branco, não teve trabalho. Nos 45 minutos iniciais, o jogo foi faltoso e truncado. Muita marcação e pouca inspiração.

E se tivesse que ter um vencedor, deveria ser o Tigre americano, que teve pelo menos cinco boas chances para marcar. O 0 a 0 ficou no lucro para o time de Leandro Mehlich que foi deficiente na zaga, sem qualquer criatividade no meio-campo e um ataque sem inspiração.

Na etapa final, Mehlich voltou com o mesmo time, mas com nova postura, O Grêmio passou até controlar a partida e ter mais a posse de bola. Mas o jogo “chato” permaneceu.

Sem um meio campo criativo, o jogo transcorreu morno e com raras chances de gol, mas aos 48 minutos, em um lance que valeu pela insistência de Gustavo Moreira que foi a linha de fundo e cruzou para Emerson, de cabeça, fazer o gol da vitória.

Líder perdeu

Na tarde deste sábado seis jogos foram realizados e o destaque ficou para a derrota do XV de Jaú que perdeu a invencibilidade para o Audax, por 2 a 0.

Os resultados foram os seguintes:

Grêmio São-carlense 1 x 0 Rio Branco

Joseense 1 x 3 América

SKA Brasil 1 x 0 Independente

Jabaquara 1 x 1 Taquaritinga

União Barbarense 1 x 0 Barretos

Penapolense 2 x 2 Francana

Audax 2 x 0 XV de Jaú

Domingo, 11

10h – Vocem x Nacional

Classificação

Grêmio São-carlense – 10 pontos

XV de Jaú – 9 pontos

Audax – 8 pontos

Taquaritinga – 8 pontos

Francana – 7 pontos

Barretos – 7 pontos

Penapolense – 5 pontos

América – 5 pontos

Rio Branco – 4 pontos

União Barbarense – 4 pontos

Nacional – 4 pontos

Jabaquara – 4 pontos

SKA Brasil – 3 pontos

Vocem – 2 pontos

Independente – 2 pontos

Joseense – 1 ponto

