Em jogo bem disputado, Vila Bahia empata com o Planalto Verde

Vila Bahia, em uma bela apresentação, ‘segurou’ o Planalto Verde - Crédito: Divulgação

Cinco jogos, envolvendo equipes dos grupos C e D, foram realizados na manhã de domingo, 15, pela primeira rodada da fase de classificação do 15º Campeonato Raspadão, que acontece na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

Em um dos principais jogos da manhã esportiva, um empate sem gols que reuniu a Família Planalto Verde São Carlos e Vila Bahia. A partida foi bem disputada e com lances de gols para os dois lados. Porém, os goleiros de ambas equipes, em manhã inspirada, brilharam.

Devido às festas de final de ano, neste domingo, 22 e no próximo,

29, a competição sofre uma breve paralisação e os jogos retornam no primeiro domingo de janeiro, 5, com a abertura da segunda rodada, com as equipes do grupo A enfrentando as do B.

Resultados

Zé Bebeu 2 x 0 Antenor Garcia R2

Unidos do Nordeste 2 x 1 Aracy 2

Família Planalto Verde São Carlos 0 x 0 Vila Bahia

Furacão 3 x 3 Real São-carlense

Coca Cola 0 x 1 Planalto Verde Brotas

Leia Também