Em jogo bem disputado, Gonzaga sai na frente no Amadorzão

Jardim Gonzaga saiu na frente e venceu o primeiro jogo da final - Crédito: Divulgação

Uma manhã de sol escaldante, a bola rolou com muita emoção no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos, foi realizada na manhã de domingo, 22, o primeiro jogo da final do Campeonato Amador.

Em uma partida equilibrada e decidida nos detalhes, o Jardim Gonzaga levou a melhor em cima da Ponte Preta e venceu por 2 a 1.

Com isso a equipe, que leva um certo favoritismo, fez a lição de casa e deu um importante passo para confirmar a conquista do caneco. Para tanto, no segundo jogo da decisão, que ainda será confirmado pela organização, joga por um simples empate. Para a Ponte, a vitória terá que ser dois gols por diferença. Caso seja uma vitória simples, a decisão irá para as penalidades máximas.

