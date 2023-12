Em grupo de WhatsApp, LDSC paralisa campeonato e marca assembleia

Fesc irá receber uma assembleia que promete ser “bem animada” - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Copa São Carlos ganhou “mais um capítulo” ou então, no ditado popular, “mais pano para manga”. A direção da Liga Desportiva de São Carlos (LDSC), após eliminar e posteriormente reintegrar as equipes Zé Bebeu e Os Prédios, após incidentes ocorridos durante jogo das quartas de final, devido a briga entre torcedores, contou com a contrariedade das equipes Vila Prado, Santa Angelina e Aracy soltaram nota que não entrariam em campo na semifinal que deveria ocorrer domingo, 3.

Prevendo que poderia ocorrer duplo WO, a LDSC optou por paralisar o campeonato e marcar uma assembleia com todos os times filiados a entidade para às 19h de terça-feira, 5, na Fundação Educacional São Carlos (Fesc), na Vila Nery.

No encontro, deverá ser debatido as recentes decisões da direção da entidade, como ficará o futuro da Copa São Carlos e um caso recente ocorrido na série prata da ADN Champions Cup quando dois times foram eliminados.

As Polêmicas, passo a passo

A confusão na Copa São Carlos começou na tarde de domingo, 26, no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão. Pelas quartas de final, jogavam Os Prédios e Zé Bebeu. Faltando poucos minutos para o final da partida, 2 a 2 no placar e a perspectiva do classificado para a semifinal ser decidido nos pênaltis, quando ocorreu confusão na arquibancada envolvendo torcedores. Crianças e idosos acabaram atingido por briga de adultos.

Como “castigo”, horas depois, a LDSC decidiu pela eliminação das duas equipes e teria dado um prazo de 48 horas para a direção das duas agremiação entrassem com recursos.

Na quinta-feira, uma reunião envolvendo a direção da entidade, representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) e dos clubes até então eliminados, optaram pela reintegração. Com isso, na tarde de sábado, 2, no campo do distrito de Água Vermelha, atletas das duas equipes, sem a presença de torcedores, irão realizar a cobrança das penalidades máximas para definir o semifinalista.

Porém, na sexta-feira, 1, a direção do Aracy, Vila Prado e Santa Angelina, contrários a decisão da LDSC de reintegrar as equipes, em um ato de protesto, lançaram nas redes sociais que não entrariam em campo nos jogos semifinais. A programação previa rodada dupla no campo do distrito de Água Vermelha no domingo, 3.

Às 8h o Santa Angelina deveria enfrentar o vencedor de Os Prédios x Zé Bebeu. Na sequência, às 10h, jogariam Vila Prado x Aracy.

Por fim, prevendo um fiasco de um WO duplo, a LDSC se antecipou, paralisou o campeonato e marcou a assembleia atrás do grupo de WhastApp que reúne as equipes filiadas à entidade.

Segura peão...

Entretanto, a perspectiva é que essa assembleia se torne um debate “sem fim”. Afinal, as equipes filiadas pretendem questionar a entidade, presidida por Aparecido Neuto de Oliveira, de várias recentes decisões.

Encaminharam inclusive um ofício à entidade, transcrito na íntegra:

“São Carlos-SP, 01 de dezembro de 2023.

A/C: Presidente da Liga Desportiva de São Carlos - Aparecido Neuto de Oliveira

Referência: Copa São Carlos 2023

Assunto: Convocação assembleia

As equipes filiadas a Liga Desportiva de São Carlos, vem através desde ofício convocar junto a Liga uma assembleia geral na próxima terça feira dia 05/12/23, às 19h na sede da Liga, situada a Avenida José Pereira Lopes, n° 740.

Da assembleia as equipes sendo filiadas e é associada da entidade solicita que seja aberto em voto para que os fatos ocorridos no jogo do Domingo entre Os Prédio X Zé Bebeu. Onde ambas as equipes não apresentaram defesa oficial dentro do prazo, e a diretoria da Liga revogou a eliminação da equipe sem ao mesmo estar presente as demais equipes, como ocorrido entre as equipes do Jd Jockey Club x Paulistano, na Champions Cup série Prata 2023.

Afim de poder ser parcial em todos os aspectos possíveis solicitamos a assembleia geral, que representa órgão máximo da entidade.

Sem mais, aguardamos resposta.

Equipes filiadas a Liga Desportiva de São Carlos”.

