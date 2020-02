Em congresso técnico, São Carlos confirma equipes no campeonato da Liga

São Carlos pode ter até três representantes na Liga Centro Oeste em 2020 - Crédito: Marcos Escrivani

O Sesc Bauru recebe a partir das 14h deste sábado, 29, representantes das equipes que irão disputar o campeonato da liga Centro Oeste Paulista, temporada 2020.

Nivaldo Carlos Meneghelli Júnior estará presente e deverá confirmar a presença de três times formados por são-carlenses e que irão representar o Meneghelli/Objetivo.

Uma equipe será formada por garotos com idade entre 11 e 12 anos para participar de festivais. A segunda, com atletas com 14, 15 e 16 anos para o torneio sub16 e finalmente uma com atletas até 21 anos que irá paralelamente, se preparar para os Jogos Regionais.

Caso seja confirmada as três equipes, Meneghelli informou que deverá manter em atividade ao longo de 2020 aproximadamente 60 jovens treinando em alto rendimento.

“Alguns com experiência de ter participado de jogos oficiais. Mas acredito que, para a grande maioria será novidade pois somente participaram de treinos e de torneios internos. Portanto será uma nova etapa que se inicia na vida dessa meninada”, comentou.

TRABALHO CONTÍNUO

Com a equipe sub16 Meneghelli disse que espera em 2020 poder ter continuidade nas temporadas subsequentes, já que a boa parte dos atletas não dão continuidade aos treinos. “Alguns fatores impedem a sequência do trabalho e a todo ano acontece uma renovação. Vamos buscar modificar a forma de trabalhar e fazer com que as atividades iniciadas este ano continue em 2021 e possamos voltar a lutar por título”, comentou, salientando que este ano a meta é fazer com que o time se classifique pelo menos para a semifinal.

“Com um time novo e sem experiência as vezes a temporada é inconstante. Assim, os altos e baixos pode impedir uma campanha regular. Mas vamos tentar ultrapassar este obstáculo e tentar fazer um ano bem consistente”, finalizou, alertando que o time sub16 terá atletas encorpados e altos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também