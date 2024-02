Em casa, São Carlos tenta a primeira vitória na Superliga B

Time são-carlense treinou duas semanas para o importante compromisso - Crédito: Jonas Bezerra

São Carlos encara o Tijuca/RJ nesta sexta-feira, 16, pela quinta rodada da fase de classificação da Superliga B de vôlei feminino. O confronto acontecerá no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, com início às 19h30.

Será o segundo compromisso em casa da equipe comandada pelo técnico Alexandro Pan e o apoio da torcida será relevante para que as meninas de São Carlos conquistem a primeira vitória e a recuperação na competição.

A time teve, praticamente, duas semanas de preparação para o duelo. “Cada jogo para nós é uma decisão, pois o campeonato é em turno único. Já, este jogo diante do Tijuca será diferente por tudo que envolve o campeonato, no momento. Estamos focadas e vamos dar o nosso melhor”, relata a oposta são-carlense, Ariane.

O técnico Alexandro Pan também comentou sobre o jogo: “Nesta sexta teremos mais um jogo importante aqui no Milton Olaio contra a forte equipe do Tijuca que vem reforçada este ano. Tivemos aí duas semanas de trabalho para corrigir os erros, melhorar alguns fundamentos que estávamos falhando na hora de decidir o set, o jogo. Acredito que tivemos uma evolução muito grande do que tínhamos apresentado até agora na competição. Será um jogo difícil diante de uma equipe muito forte, mas temos condições de fazermos uma boa partida e buscar a vitória que, para a gente, será importante. As meninas estão trabalhando dois períodos todos os dias, buscando esse crescimento, essa evolução e que a vitória possa vir agora nesta sexta-feira. Será um jogo difícil, mas temos condições de conquistarmos uma grande vitória”.

O técnico Pan faz um convite especial à torcida: “Quero aproveitar a oportunidade e convidar a torcida para que esteja no Milton Olaio e torcer pela gente. Vai ser muito importante o apoio dela, fora de quadra, fazendo a pressão”.

Sorteios e entrada

No decorrer do jogo, a diretoria do time são-carlense fará o sorteio de duas camisetas oficiais do time e a entrada será um quilo de alimento.

São Carlos irá jogar com: Ana Breder (líbero), Ariane(oposta), Duda Graciano (levantadora), Gabi (líbero), Gislaine (central), Isa (ponteira), Karenn (central), Laísa (levantadora), Larissa (central), Lidiane (ponteira), Mariana (levantadora) Mila (ponteira) e Thábata (ponteira).

