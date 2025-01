Em casa, Corinthians pega Velo para engatar segunda vitória

Yuri Alberto será um dos titulares contra o Velo Clube neste domingo - Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após a vitória fora de casa (2 a 1 no Bragantino), o Corinthians foca a atenção para a segunda partida no Paulistão. Às 18h30 deste domingo, 19, enfrenta o Velo Clube de Rio Claro na Néo Química Arena.

O técnico Ramon Diaz ao contrário da estreia, deve colocar em campo uma equipe com praticamente todos os titulares, poupados na rodada de estreia. Com isso, Memphis Depay deve ser a principal novidade.

O Timão busca a segunda vitória e assumiu com tranquilidade a liderança do grupo. Já o Velo, com a promessa de “jogar por uma bola”, vem com a proposta de tentar buscar um empate.

Jogos

Domingo, 18

16h – Mirassol x Água Santa

16h – São Bernardo x RB Bragantino

18h30 – Corinthians x Velo Clube

20h30 – Ponte Preta x Santos

Segunda-feira, 19

20h – Botafogo x São Paulo

