Em busca do primeiro ponto, River Plate pega líder na Champions Cup

A quinta rodada da fase de classificação da Champions Cup – Série Ouro, será marcada na manhã deste domingo, 14, pelo “jogo dos extremos”.

Isso porque estarão medindo forças a melhor equipe até aqui, contra um adversário que ainda não conseguiu somar um ponto sequer.

A partir das 10h, no estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, será palco do jogo entre Policarbon, líder e invicto com 9 pontos, contra o River Plate que acumula quatro derrotas seguidas e está zero na classificação.

Levando em consideração as campanhas após quatro rodadas, o Policarbon entra como franco favorito a mais uma vitória. Porém, como o futebol não é ciência exata, a perspectiva de uma ‘zebra’ é palpável.

Ao todo, sete partidas foram programadas pela Liga Desportiva de São Carlos, organizadora do campeonato, para acontecer na manhã deste domingo.

A rodada

Estádio municipal Dagnino Rossi

8h – Milan x Juventus Cruzado

10h – Policarbon x River Plate

Campo UFSCar

8h – Pé na Porta x Juventude

10h – Santa Angelina x Aracy

Fazenda Itaguassu

8h – Atlético Munique x Mirante

10h – Cruzeiro do Sul x Vila Prado

Estádio municipal Parque São Pedro (Dourado)

10h30 – Tijuco Preto x Zé Bebeu

Classificação

