Em busca da primeira vitória na Superliga, São Carlos pega Sorocaba

Equipe busca recuperação na competição: Ariane garante que equipe está preparada - Crédito: Jonas Bezerra

Depois de dois jogos e duas derrotas, São Carlos jogará diante de sua torcida pela terceira rodada da fase de classificação da Superliga B de vôlei feminino. O adversário será Sorocaba e o encontro acontece nesta quinta-feira, 25, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

O jogo ganhou importância pois as duas equipes que ainda não venceram na competição. Tanto para a permanência da divisão nacional, como para a reabilitação em busca de uma sonhada vaga para a semifinal.

Sobre a preparação da equipe para este jogo, o técnico Alexandro Pan disse que é necessário atenção e foco por parte das atletas. “Todo jogo é difícil e uma estreia em casa. Trabalhamos para tentar minimizar os pontos fortes do adversário. Estamos corrigindo alguns erros cometidos nos dois primeiros jogos. Espero que haja uma evolução de nossa equipe. Estamos trabalhando para isso”.

Sobre a relevância do jogo Pan disse que “é uma partida importante, de estreia em nossa casa, precisamos da vitória. O fator casa ajuda, mas volta a frisar que será um jogo difícil e espero que nossas meninas tenham condições de colocar em prática tudo que treinamos, pois vai ser importante pra nós conquistarmos a vitória. Será muito importante para gente no decorrer do campeonato. Espero que a torcida de São Carlos, que gosta de voleibol, venha nos apoiar”.

As atletas se prepararam para o decisivo encontro e para a oposta Ariane Amadeu, a equipe está pronta. “A gente vem numa sequência de treino muito boa. Estamos se dedicando e se esforçando a cada treino e eu tenho certeza que a gente vai fazer um excelente jogo”.

Entrada solidária e brindes

A diretoria da equipe informa que a entrada para o duelo desta quinta-feira será de um quilo de alimento não perecível. No decorrer da partida serão sorteadas duas camisetas oficiais da equipe entre os torcedores presentes.

São Carlos jogará com: Ana Breder, Ariane, Duda Graciano, Gabi Lossardo, Gislaine, Isa Maria, Karenn, Laísa Maeda, Larissa, Lidiane, Mari Mila e Thábata.

