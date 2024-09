Em boa fase, ASF São Carlos vence mais uma no Paulista

Em boa fase, ASF São Carlos atropelou o CATS fora de casa - Crédito: Jhonatan Celestino

Se a equipe sub20 ASF São Carlos deu um baile no Corinthians e goleou por 10 a 4, o time adulto não deixou por menos e pela fase de classificação do Campeonato Paulista de Futsal Feminino, mostrou sua força e venceu o CATS por 5 a 3 na noite de sexta-feira, 13, o CATS por 5 a 3, no ginásio municipal de esportes Zé do Feijão, em Taboão da Serra. Ponderada, a técnica Ana Cláudia Bianconi sintetizou. “Foi um bom jogo”.

Aninha comemorou o expressivo resultado, mas disse que a partida começou “estranha”, pois a ASF errava demais e saiu perdendo. “O jogo estava bem enroscado, amarrado”. Entretanto, com o passar dos minutos, as atletas começaram a se encontrar e o jogo fluiu. Conseguiram o empate, mas em seguida levaram o segundo gol.

Porém, de acordo com Aninha, mesmo em desvantagem as atletas começaram a acertar as jogadas e fizeram marcação alta para dificultar a saída de bola das adversárias.

“Começamos a ficar mais com a bola, criar, acertar mais e as jogadas aconteceram. Empatamos de novo e viramos. Continuamos jogando bem, com intensidade e abrimos ainda mais, fizemos o quarto e o quinto gol. A partir daí controlamos a partida e conquistamos a vitória”, disse, com satisfação. Marcaram a ASF São Carlos Rafa, Geovanna, Pato, Pará e Larissa.

