Em batalha de 5 sets, SCC B garante o 3º lugar da série Prata da Copa Elisângela Rebordões

Equipe do São Carlos Clube B levanta a taça após a conquista da terceira colocação - Crédito: Zé_Photografy

Um teste para cardíaco nenhum botar defeito. Assim foi a disputa do 3º lugar da série Prata da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino, ocorrida na noite de quinta-feira, 29, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção.

Após 2h18 minutos de uma intensa partida, o São Carlos Clube B, do técnico Udo, levou a melhor e venceu o Fênix/LBR Sports por 3 sets a 2, com destaque para a levantadora Amanda, do time vencedor, eleita a melhor da partida.

A partida foi emocionante e cheia de adrenalina. As jogadoras das duas equipes se empenharam e o encontro foi de nível técnico excelente.

A equipe de Udo fez 2 sets a 0, parciais de 25/23 e 26/24. As jogadoras da técnica Mococa foram buscar o empate em parciais de 25/21 e 25/22. No quinto e decisivo set, a “cereja do bolo”. A parcial foi disputada ponto a ponto e quem teve sangue mais frio foi o SCC B, que levou a vitória por equilibrados 17 a 15.

Fênix/LBR Sports: Jéssica, Rafa, Marília, Carol, Duda, Maria, Valéria, Fran, Melissa, Érica, Taline, Cris, Renata e Luiza. Técnica: Mococa.

São Carlos Clube B: Sophia, Giovanna, Monise, Dani, Juliet, Júlia, Geiziliane, Ana, Vânia, Letícia, Amanda, Maraline e Laura. Técnico: Udo.

Árbitros: Demerval Mascarin e Alessandra Borges. Apontador: Narciso Borges.

