Em ascensão, Cometa Cristão busca mais uma vitória na série prata da Champions Cup

Cometa Cristão quer mais três pontos para encostar nas primeiras colocações do grupo B - Crédito: Divulgação

Com duas vitórias em quatro partidas disputadas pela fase de classificação da série prata da Champions Cup, o Cometa Cristão está em ascensão na competição promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Comissão técnica e atletas animados com o bom momento da equipe se prepararam durante a semana para tentar a conquista de mais três pontos e assim encostar nos primeiros colocados e consolidar uma das vagas para a segunda fase do campeonato e sonhar com o acesso a série ouro do torneio.

Desta forma, o time deverá estar completo para encarar o Red Back que está apenas na 9ª colocação e soma 2 pontos. A partida está prevista para às 15h15 deste domingo, 14, no campo de Vila Isabel

Além de Cometa Cristão x Red Back, mais 11 partidas estão programadas para a quinta rodada da fase de classificação.

A rodada

Estádio municipal Chico Preto

8h – Sanka City x Deportivo Sanka

10h – Pakabá x Loz Bárbaros

Campo da USP

8h – Barbaridade x Jardim Jockey Club

10h – Botafogo x Primavera

Estádio municipal Parque São Pedro (Dourado)

8h30 – Grêmio x New United

Campo do distrito de Água Vermelha

13h30 – São Carlos 3 x União Douradense

13h30 – Mulekes da Vila x Centenário

Campo da UFSCar

13h30 – Proara x Paulistano

15h30 – Flamingo x Fluminense

Campo da Fadisc

13h30 – Bola de Neve x Prohab

15h30 – Jardim Beatriz x Holanda

Campo de Vila Isabel

15h15 – Cometa Cristão x Red Back

Classificação

