Em ascensão, ABC quer aprontar no Varzeano

Polêmicos terá pela frente o ABC, que está em ascensão no Varzeano - Crédito: Divulgação

Animado com os últimos resultados positivos, o ABC quer aprontar mais uma no Campeonato Varzeano, em rodada prevista para a tarde deste domingo,25, em duas praças esportivas.

A equipe que estava praticamente eliminada ressurgiu no campeonato promovido pela Liga de Futebol Amador de São Carlos e tem reais chances de buscar a classificação para as quartas de final.

Em 9º lugar com 12 pontos, a equipe encara o líder Polêmicos que perdeu apenas uma partida até a presente data pela fase de classificação da competição e possui 39 pontos.

Caso o ABC consiga a proeza de conquistar a terceira vitória seguida, vai a 15 pontos e pode encostar no Romeu Tortorelli, 8º colocado com 15 pontos e terá pela frente o Santa Eudóxia. As duas partidas em questão serão realizadas no estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão.

A rodada

Campo do Distrito de Água Vermelha

13h15 – São Carlos 8 x Mercenários

15h15 – Red Bull x Santa Mônica

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

13h15 – Romeu Tortorelli x Santa Eudóxia

15h15 – ABC x Polêmicos

Classificação

