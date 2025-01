É hora de clássico do Planalto Verde do Raspadão: Brotas encara São Carlos

Compartilhar no facebook

Planalto Verde de Brotas promete um jogo bem disputado contra a Família de São Carlos - Crédito: Divulgação

Com a promessa de jogos bem disputados, recheados de muita emoção e pura adrenalina, será realizada na manhã deste domingo, 26, mais uma rodada de jogos, válida pela fase de classificação do 15º Campeonato Raspadão, que acontece na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

A partir das 8h, equipes do grupo C vão medir forças contra times do grupo D. Serão cinco partidas que deverão ser prestigiadas por um expressivo número de torcedores.

O destaque da manhã esportiva fica para o encontro das equipes do Planalto Verde, em um clássico que promete muita rivalidade esportiva. Estarão frente a frente a Família de São Carlos contra a representação de Brotas. O encontro deve ser marcado por muito equilíbrio técnico e tático.

A rodada

Unidos do Nordeste x Real São-carlense

Furacão x Antenor Garcia R2

Coca Cola x Aracy 2

Família Planalto Verde São Carlos x Planalto Verde Brotas

Zé Bebeu x Vila Bahia

