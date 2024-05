Dois jogos marcam a Copa AVS/Smec nesta semana

Dois bons jogos movimentam a Copa AVS/Smec durante a semana - Crédito: Zé_Photografy

A Copa AVS/Smec de vôlei feminino tem sequência esta semana, com a realização de duas partidas válidas pela fase de classificação. Três equipes estarão em ação, já que o São Carlos Country Club irá atuar em jornada dupla.

A semana esportiva da competição regional de vôlei feminino começa nesta segunda feira, a partir das 21h30, o São Carlos Clube A encara o Country em seu ginásio de esportes, às margens da rodovia Washington Luís (SP-310).

Depois, na quinta-feira, 30, também com início às 20h30, novamente no ginásio de esportes do Country, as anfitriãs irão recepcionar o Fênix/LBR Sports.

