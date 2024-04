Diretoria do Grêmio enaltece campanha na A4: “Tivemos um bom rendimento”

Imparato: “O Grêmio é uma empresa, nela se tomam decisões diárias” - Crédito: Rodrigo Corsi/Ag.Paulistão

A quinta colocação no Paulista da Série A4 e a participação inédita na Copa Paulista são pontos relevantes na participação do Grêmio São-carlense na temporada 2024. Nem mesmo a demissão de Leandro Mehlich na sexta rodada e a efetivação do novato Rafael Sundermann no comando técnico não alterou o projeto. Até mesmo a falta de um futebol vistoso e com a comparação com o Manchester City, que foi eliminado na Champions League pelo Real Madrid.

Foram pontos abordados pelo supervisor geral do Grêmio São-carlense, Eduardo Imparato, em entrevista ao São Carlos Agora abordando a participação do clube no Campeonato Paulista da Série A4.

De acordo com o dirigente, o Grêmio São-carlense teve uma participação expressiva na competição e agora a equipe se prepara para o próximo desafio, que é a inédita participação na Copa Paulista.

A entrevista

São Carlos Agora - Pelo terceiro ano seguido, o Grêmio ficou no “quase”. Porque o time perde fôlego sempre na reta final?

Edu Imparato - Temos que definir o que é quase... No ano passado o clube terminou em 4° lugar na Bezinha e avançou para a Série A4. Neste ano, pela 1ª vez na história, disputou a 1ª Divisão Paulista e terminou em 5° lugar conquistando o direito de disputar a Copa Paulista, fato inédito do clube.

SCA - Este ano, um ponto fora da curva foi a demissão do técnico Leandro Mehlich na sexta rodada. Até onde isso atrapalhou os planos do clube na A4?

Imparato - O Grêmio é uma empresa, nela se tomam decisões diárias, e uma delas foi pela não continuação da comissão técnica naquele momento. Não acredito que tenha atrapalhado. O planejamento seguiu com todos os atletas.

SCA - Devido as dificuldades extra campo, o clube não contratou outro técnico e optou por Rafael Sundermann. O profissional em questão não seria inexperiente e novato para um cargo tão pesado?

Imparato - O clube não contratou nenhum técnico pois entendeu que, naquele momento, o melhor era a continuidade de um profissional que está no clube há cinco anos. Competência não se mede por idade ou experiência.

SCA - Ao longo da primeira fase, apesar da campanha, o time não apresentou um futebol vistoso. Tinha resultado, mas não rendimento. Por que?

Imparato - O Manchester City joga o futebol mais vistoso do planeta e foi eliminado pelo Real Madrid (Champions League), que só se defendeu...Tivemos nosso melhor desempenho ofensivo em anos, fomos melhor ataque e defesa durante quase toda a competição, 2ª campanha geral e temos a maior goleada (7 a 0) dos últimos 5 anos da primeira divisão paulista. Acredito que tivemos bom rendimento.

SCA - Qual o balanço que o clube faz sobre a participação na A4? Por que?

Imparato - Foi o 1° ano disputando a Série A4, um campeonato novo, com mesclas de idade e jogos duas vezes por semana. Todos aprenderam e vão aprender a jogar essa divisão. Ficamos no G4 as 15 rodadas, fizemos a segunda melhor campanha geral, porém fomos incompetentes nas quartas de final e ficamos de fora. Futebol é o único esporte em que o melhor, nem sempre ganha.

SCA - Quanto às categorias de base e futebol feminino. O que projeta o clube em 2024?

Imparato - Infelizmente o futebol feminino ainda não será ativado esse ano. Quanto a base, teremos no segundo semestre a participação dos Lobinhos do sub11 e sub12 no Campeonato Paulista. É uma idade que privilegiamos esse ano, por ter somente garotos de nossa cidade. Temos que valorizar as escolas de futebol da cidade e o trabalho de base que é feito nelas. Serão profissionais são-carlenses, trabalhando com meninos são-carlenses. E no final do ano, esperamos mais uma vez disputar a Copa São Paulo sub20 com excelência.

