Direção lamenta eliminação, mas aprova participação do Grêmio na Copa Paulista

Em Piracicaba, Grêmio perdeu e deu adeus à Copa Paulista: meta agora é 2025 - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Sob o efeito da eliminação da Copa Paulista, quando foi derrotado por 3 a 1 para o XV de Piracicaba no estádio Barão de Serra Negra, sem ter conseguido vencer uma partida em casa, o supervisor geral do Grêmio São-carlense, Eduardo Imparato, faz um balanço sobre a participação do clube na sua primeira Copa Paulista e projeta os próximos passos do futebol profissional.

O dirigente reconheceu que no ‘debut’ gremista na competição, ocorreram erros e acertos. Salientou que foi a primeira e não será a última, e o importante foi a oportunidade de ter contato com clubes das Séries A1, A2 e A3. “Se não estivéssemos presentes, de repente poderíamos enfrentar o XV, por exemplo, daqui uns 3 ou 4 anos”, comentou.

Afirmando tristeza pela eliminação precoce, Edu disse que a Copa Paulista foi um aprendizado para o clube e a partir desta segunda-feira, 19, a diretoria irá começar a planejar a próxima temporada. E as ambições da alcateia gremista são grandes.

“Nossa prioridade é a Série A4, principal meta de 2025. Este ano fomos eliminados nas quartas de final e nos últimos cinco anos ficamos no “quase”, bem perto do acesso. Mas agora chegou a hora de montarmos um grande grupo e conquistar a vaga para a Série A3”, disse.

Lado bom

Imparato salientou que a Copa Paulista teve lados positivos, pois serviu como um laboratório de olho em 2025. “Em todo clube há ciclos. Uns começam, outros terminam. Vamos a partir de agora, com honestidade e planejamento, montar um grupo forte e buscar o acesso. Esta é a hora do Grêmio”, garantiu.

Para tanto, o dirigente fez um apelo, salientando que o Lobo tem praticamente um “investidor solo”. “Por isso peço apoio ao torcedor, a comunidade em geral. Apoie o clube e vamos juntar forças. Queremos trabalhar juntos para buscar a meta que é o acesso para o próximo ano”, finalizou Imparato.

