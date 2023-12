Direção da LDSC após eliminar equipes, reintegra Os Prédios e Zé Bebeu na Copa São Carlos

Copa São Carlos deve definir as equipes finalistas neste final de semana - Crédito: Lourival Izaque

Os Prédios e Zé Bebeu foram reintegradas à Copa São Carlos. As equipes tinham sido eliminadas pela Liga Desportiva de São Carlos (LDSC) após confusão ocorrida entre torcedores na partida das quartas de final ocorrida na tarde de domingo, 26, no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira. O jogo estava empatado em 2 a 2 e restavam poucos minutos para o encerramento.

Durante a semana, insatisfeitas com a decisão da promotora da competição, a direção dos dois times pressionaram no sentido de que a medida fosse revista e na manhã desta quinta-feira, 30, houve reunião com representantes de Os Prédios, do Zé Bebeu, da Secretária Municipal de Esportes e diretores da LDSC e teve como conclusão a cobrança de penalidades pois o jogo terminou empatado em 2x2. O vencedor se classifica para a semifinal.

Posteriormente, no mesmo dia, a LDSC anunciou que as penalidades acontecerão neste sábado, 2, às 15h no campo do distrito de Água Vermelha com os portões fechados, sem a presença da torcida.

Equipes repudiam e prometem não entrar em campo

A polêmica na Copa São Carlos segue. Aracy, Santa Angelina e Vila Prado, equipes semifinalistas, soltaram uma nota nas redes sociais repudiando a decisão tomada pela LSDC em retomar a partida entre Os Prédios x Ze Bebeu.

A diretoria das três equipes afirmaram que preservam a paz, as famílias que acompanham as partidas e pelo esporte jogado dentro das quatro linhas e o respeito. “Lamentamos o ocorrido e diante da decisão tomara pela diretoria da Liga, em comum acordo, as três equipes não vão entrar em campo em suas respectivas partidas, sendo assim não dando continuidade no campeonato”, diz a nota.

A semifinal

A princípio, a LDSC definiu a semifinal da Copa São Carlos, que deverá ocorrer no campo do distrito de Água Vermelha neste domingo, 3.

Às 8h está previsto Santa Angelina e o vencedor de Os Prédios x Zé Bebeu. Na sequência, às 10h, jogam Vila Prado x Aracy. Caso as partidas terminem empatadas, os finalistas serão conhecidos após a cobrança de penalidades máximas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também