“Deu ruim” para equipes com melhores campanhas na Copa São Carlos

Tijuco Preto surpreendeu e eliminou o Botafogo na Copa São Carlos - Crédito: Podtoss e João Celestino

Com melhores campanhas, quatro equipes foram eliminadas nas quartas de final da Copa São Carlos, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Os jogos causaram surpresa, já que Cruzeiro do Sul, Proara, Abdelnur e Botafogo que tinham campanhas mais regulares que os adversários, foram surpreendidas e consequentemente, derrotadas.

No estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, dois jogos com placares idênticos.

O Aracy eliminou o Cruzeiro do Sul ao fazer 2 a 1 e o Pakaba, com o mesmo resultado, despachou o Proara.

As outras duas partidas aconteceram no estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté. O Pé Na Porta, com autoridade, superou o Abdelnur, até então invicto, por 2 a 0. Em seguida, foi a vez do Tijuco Preto mostrar força e não dar chances ao Botafogo, ao fazer 3 a 1.

Leia Também