Desportivo vence nos pênaltis e é finalista no Veterano

Desportivo é finalista após vencer o Aymoré nos pênaltis no Raspadão - Crédito: Divulgação

A semifinal do Campeonato Veterano, realizada na manhã de domingo, na Arena Raspadão, no Cidade Aracy foi marcada por muita adrenalina, emoção e jogos cheios de alternativas que teve ainda, a presença de uma grande torcida.

Desportivo e Cruzeirinho carimbaram o passaporte para a decisão, encanto que Aymoré e Fonte Nova disputam o terceiro lugar.

As semifinais

Na primeira semifinal, Desportivo e Aymoré fizeram um grande jogo com seis gols.

A etapa inicial ficou no 0 a 0, mas no segundo tempo, os atacantes desencantaram e foi um festival de gols com o placar de 3 a 3. A decisão foi para as penalidades máximas e o goleiro Pezão em manhã inspirada, defendeu uma cobrança com a ponta do pé e garantiu o Desportivo na final do 14° Campeonato Veterano do Raspadão, com sua equipe vencendo por 3 a 2.

Na outra semifinal, o Cruzeirinho venceu a forte equipe do Fonte Nova por 2 a 1 e faz a final contra o Desportivo.

