Desfalcada, AVS/Smec perde em Artur Nogueira

Em Artur Nogueira, equipe são-carlense conheceu a segunda derrota na APV - Crédito: Zé_Photografy

A equipe adulta de vôlei feminino AVS/Smec conheceu uma amarga derrota pela fase de classificação do campeonato da APV. Na manhã de domingo, 4, no ginásio municipal de esportes Maurício Sia, o time comandado pela técnica Sandra Mara Leão perdeu por 3 sets a 0, parciais de 25x13, 25x22, 25x20, em 1h14.

Segundo a técnica são-carlense, a equipe sentiu a falta de algumas jogadoras e isso fez com que as atletas não conseguissem manter o mesmo volume de jogo. “O time não desempenhou o esperado e encontrou dificuldades em todas as parciais. Principalmente nos momentos decisivos. Não conseguimos render o esperado”, disse Sandra.

A partida foi arbitrada por Fausto José de Lara e Umberto José Natal Secarini. Apontadora: Laís Helena Dias Rocha

Artur Nogueira: Carol, Fran, Julia, Giovanna, Mirella, Thuania, Karol, Gesiele, Vitória e Isabella. Técnico: Caio.

AVS/Smec: Giovana, Jeniffer, Ellen, Bárbara, Dani, Amanda, Márcia, Luciana, Mônica, Juliana e Jezinha. Técnica: Sandra Mara.

