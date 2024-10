Derrotas complicam vida do Grêmio no Paulista sub11 e sub12

No Luisão, Lobinhos encararam o Palmeiras e perderam por 2 a 0 - Crédito: Jhonatan Celestino

Dois jogos e duas derrotas. Coincidentemente, ambas por 2 a 0. O domingo, 20, foi dolorido para os atletas das equipes sub11 e sub12 do Grêmio São-carlense, que fizeram os jogos de ida da segunda fase do Campeonato Paulista. Os Lobinhos estão entre as 32 melhores equipes do estado.

Em São Carlos, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, os Lobinhos do sub11 enfrentaram a SE Palmeiras e perderam por 2 a 0, em uma bela partida. Pelo mesmo placar, só que no estádio Espanha, em Santos, os Lobinhos foram surpreendidos pelo Jabaquara.

Os Lobinhos voltam a campo pelo sub12 no dia 2 de novembro, às 14h30, para enfrentar o Jabaquara no Luisão e dia 3, às 14h, para enfrentar o Palmeiras no CT da base do clube, em Guarulhos.

