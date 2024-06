Deportivo vence e embola o Grupo E da Champions Prata

Deportivo Sanka venceu e continua com chances de classificação para as quartas de final - Crédito: Divulgação

O grupo E da Champions Cup, Série Prata, está embolado e com as quatro equipes com chances de classificação para as quartas de final. Isso tudo graças a vitória do Deportivo Sanka.

Na noite desta terça-feira, 25, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, ocorreu uma partida solitária que abriu a segunda rodada da segunda fase da competição promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Após ser goleado na estreia para o Grêmio por 5 a 2, o Deportivo Sanka conseguiu a reabilitação em cima do Pakabá por 2 a 0 que tinha vencido o Primavera por 2 a 1.

Desta forma, o Grêmio manteve a liderança do grupo E (com um jogo a menos) e tem a companhia do Deportivo e Pakabá, todos com 3 pontos ganhos. O Primavera, com uma partida a menos, está na última colocação sem somar ponto.

Leia Também