Deportivo Sanka terá duas equipes na Copa Record de Futsal

SIGA O SCA NO

As Leoas buscam o bicampeonato na Taça Record - Crédito: Divulgação

Duas equipes do Deportivo Sanka confirmaram presença na Copa Record, edição de 2024. O time masculino irá representar São Carlos e tem em seu grupo as equipes de Boa Esperança do Sul e Descalvado.

A bola começa a rolar no dia 5 de junho, contra Boa Esperança, na casa do adversário, a partir das 21h. Já a segunda apresentação será em São Carlos, no dia 14, contra Descalvado.

Já a equipe feminina que tem em seu grupo as equipes de Pontal e Pitangueiras representará o distrito de Santa Eudóxia. Atual campeãs da Copa Record, as Leoas buscam o bicampeonato e estreiam dia 10 de junho, em Monte Alto diante de Pitangueiras e fará seu segundo jogo diante de Pontal no dia 14, às 21h em São Carlos.

Leia Também