Deportivo Sanka leva a melhor e conquista a Copa Record

Equipes são-carlenses fizeram uma bela final da Copa Record no Olaio - Crédito: Zé_Photografy

Deu Deportivo Sanka frente a ASF São Carlos no clássico são-carlense que marcou a decisão da Copa Record de Futsal Feminino, realizado na noite de terça-feira, 7, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

O time campeão, que representou o distrito de Santa Eudóxia, fez uma campanha invicta e na decisão, venceu por 3 a 1 o adversário que representava São Carlos e também estava sem perder no torneio regional.

A partida foi bem disputada e mostrou o excelente nível técnico das duas finalistas.

O Deportivo mostrou estar “mais ligado” e nos minutos iniciais fez 1 a 0 e com a vantagem parcial terminou o primeiro tempo. Na etapa final, as Leoas souberam aproveitar melhor as chances de gol e conseguiu ampliar o placar e chegar aos 3 a 0. Por fim, nos minutos finais, a ASF São Carlos conseguiu fazer o gol de honra.

