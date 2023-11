Deportivo Sanka goleia e está na semifinal da Liga Ferreirense

Deportivo conquistou mais uma bela vitória na Liga Ferreirense - Crédito: Divulgação

Após uma apresentação impecável, a equipe de futsal feminino do Deportivo Sanka conquistou mais uma expressiva vitória e se garantiu na semifinal da Liga Ferreirense.

No ginásio municipal de esportes Flávio de Mello, as Leoas aplicaram 6 a 1 na Fundação Jaú e com isso conquistou a vaga com uma rodada de antecipação para a fase decisiva do torneio.

O time são-carlense tem ainda mais um compromisso pela fase de classificação da competição e neste sábado, 11, no ginásio municipal de esportes Américo Migliori, encara o Fut Fera.

A campanha do Deportivo é tão tranquila que o encontro será apenas para cumprir tabela. Porém, a meta é vencer para ter a melhor campanha da primeira fase e decidir as partidas em casa.

