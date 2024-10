Deportivo Sanka faz a final da Copa Sesc e busca o pentacampeonato

Leoas estão prontas para mais um desafio: agora, a Copa Sesc - Crédito: Divulgação

Em busca do pentacampeonato, a equipe de futsal feminino Deportivo Sanka estará em ação a partir das 20h30 desta quarta-feira, 30, quando encara o Fênix Futsal pela final da Copa Sesc. A partida será realizada no ginásio de eventos da entidade.

Na semifinal, as Leoas golearam as Bravas por 10 a 3 e para este novo desafio, o técnico Rafael disse que a preparação da equipe foi forte após conquistar recentemente o título de bicampeão da Copa Record. “Estar em mais uma final da Copa Sesc é muito gratificante. O preparo é sempre muito especial, com foco no objetivo e trabalho em equipe. A equipe está 100% focadas para dar o melhor e tentar sair com mais um título”, disse.

As Leoas já levaram para casa quatro títulos da competição e busca o pentacampeonato. “É de extrema importância conquistar títulos, seja ele qual for e saber que precisamos nos manter no topo. Com toda certeza temos uma responsabilidade a mais por ter conquistado as edições anteriores. Nós sabemos desse peso e do potencial do nosso grupo que foi crescendo na competição, mas vamos para esta decisão com muito respeito às adversárias que, com certeza fizeram também um bom papel no torneio e por isso estão ai nesta grande final”, completou Rogério.

