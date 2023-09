Deportivo Sanka despacha Matão e pega o Molina na Liga Araraquarense

SIGA O SCA NO

Deportivo Sanka vai encarar o Molina na segunda fase da Liga - Crédito: Divulgação

Com autoridade e determinação, o Deportivo Sanka conquistou mais uma expressiva vitória na fase de classificação da Liga Araraquarense de Futsal.

Na noite de segunda-feira, 25, no ginásio municipal de esportes Gigantão, os Leões não tomaram conhecimento do Matão Futsal e venceram por 4 a 2.

Com o resultado, a equipe fechou a participação na primeira fase na primeira colocação do Grupo B e de quebra, a segunda melhor campanha geral do torneio regional. Doze times estão classificados para a segunda fase.

O próximo adversário do Deportivo será o Grêmio Molina. Porém a organização ainda irá definir a data, o horário e o local da partida.

