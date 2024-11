Deportivo Sanka conquista o penta na Copa Sesc

Leoas comemoram mais um título: agora, com 100% de aproveitamento - Crédito: Divulgação

A equipe de futsal feminino do Deportivo Sanka conquistou o pentacampeonato da Copa Sesc. Na final, venceu o Fênix por 14 a 0 no ginásio de eventos do Sesc São Carlos, na noite de quarta-feira, 30. As Leoas tiveram uma campanha perfeita, mantendo a invencibilidade e 100% de aproveitamento, vencendo todos os jogos que disputaram.

Para chegar ao título, a equipe dirigida pelo técnico Rafael venceu o FFI por WO (3 a 0), Fênix por 7 a 2 UFSCar 7 a 4, Caaso por WO (3 a 0 e na semifinal, As Bravas 10 a 3.

“Foi uma conquista bastante difícil, mas merecida, pois valeu a garra das meninas e a força do nosso conjunto. Mesmo já cansadas pela sequência de jogos e treinos elas não desistiram em nenhum momento e acreditaram que poderiam ser campeãs”, disse o coordenador Rogério Damasceno.

