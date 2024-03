Deportivo Sanka conhece adversários na Taça EPTV

SIGA O SCA NO

Representantes do Deportivo Sanka marcaram presença no congresso técnico da Taça EPTV - Crédito: Divulgação

O Deportivo Sanka, que irá representar São Carlos na 26ª edição da Taça EPTV de futsal masculino conheceu os seus primeiros adversários durante congresso técnico realizado nesta quinta-feira, em São Carlos. A edição 2024 da competição terá a presença de 39 cidades participantes divididas em duas regiões e em dois grupamentos diferentes.

Os Leões estão no Grupo D ao lado de Américo Brasiliense e Bueno de Andrada. Após turno único, as duas primeiras equipes se classificam para a segunda fase.

O Deportivo esteve representado no evento e Rogério Damasceno, um dos diretores, reconheceu a experiência das equipes adversárias, enfatizando a importância de respeita-las. “Quanto ao nosso elenco optamos por uma combinação de jogadores experientes e novatos, alguns dos quais já estão preparados para fazer uma bela competição nessa EPTV”, disse Rogério.

De acordo com ele, as datas e os confrontos da primeira fase serão divulgadas em breve pela organização. Ficou definido que a abertura está marcada para a próxima terça-feira, 19, a partir das 19h, em São João da Boa Vista e a partida de abertura será entre o time São João da Boa Vista e Vargem Grande do Sul.

Grupamento 1

Grupo A – Descalvado, Rio Claro e Santa Eudóxia.

Grupo B – Itirapina, Ibaté e Analândia.

Grupo C – Araraquara, Rincão e Trabijú.

Grupo D – Deportivo Sanka (São Carlos), Américo Brasiliense e Bueno de Andrada.

Grupo E – Brotas, Água Vermelha e Gavião Peixoto.

Grupo F – Ribeirao Bonito, Dourado, Itaqueri da Serra e Boa Esperança do Sul.

