Deportivo Sanka confirma favoritismo e conquista a Liga Ferreirense

A equipe feminina de futsal Deportivo Sanka termina a temporada 2023 em excelente fase. Na última apresentação do ano, confirmou a conquista da tríplice coroa. Além dos títulos do Campeonato Paulista Sul-Minas e da Copa Record, as Leoas mostraram força e sagraram-se campeãs da Liga Ferreirense.

A confirmação do título aconteceu na noite de segunda-feira, 11, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção. No primeiro jogo da final, após vencer por 2 a 1, o time são-carlense voltou a realizar uma excelente apresentação e goleou a Fundação Jahu por 5 a 1.

Apesar do placar, a partida foi equilibrada. Na etapa inicial, o Deportivo abriu 2 a 0, mas as visitantes chegaram a diminuir utilizando a goleira-linha.

Na etapa final, a equipe jauense foi para o ataque na tentativa de virar o placar, mas as leoas, bem postada, controlaram a partida e conseguiram fazer mais três gols, aproveitando vacilos do adversário e com 5 a 1, o time do técnico Rene garantiu mais uma expressiva conquista.

