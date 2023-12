Deportivo Sanka comemora 2023 e projeta 2024 ainda mais forte

Equipe feminina do Deportivo terminou 2023 sem sofrer uma derrota sequer - Crédito: Divulgação

As equipes de futsal masculina e feminina do Deportivo Sanka estão em recesso. Comissões técnicas e atletas curtem o recesso devido às festas de final de ano. Porém, comemoram ainda a expressiva temporada de 2023, com a conquista de títulos e o fortalecimento do clube. Desta forma, projetam um 2024 ainda mais forte.

Pelo menos esta é a expectativa do coordenador Rogério Damasceno em entrevista ao São Carlos Agora. “Venho, em nome da Associação Deportivo Sanka manifestar nossa gratidão e nossos sinceros agradecimentos a todos e todas atletas que participaram desta vitoriosa trajetória do futsal do Leão”, disse.

De acordo com o dirigente, 2023 foi de muito trabalho e total entrega ao projeto que teve como resultado uma história extremamente vencedora e que teve na comissão técnica Rafael Sampaio, Pardal e René Benacci. “Agradeço também a todos atletas do futsal masculino que neste ano brilharam pela nossa equipe com a conquista do 3º lugar na taça EPTV, campeão da Liga Araraquarense e que mais uma vez ajudaram a escrever um pouco da história do Leão no futsal regional e são-carlense, deixando um legado de profissionalismo dedicação e títulos”.

Na contabilidade da equipe masculina, estão participações na Taça EPTV, Jogos Regionais, Copa Record, Taça São Carlos e Liga Araraquarense. Foram 37 jogos, com 23 vitorias, 8 empates e 6 derrotas. A equipe marcou 148 gols e sofreu 62.

Atletas: João, Vinícius, Zé Neto, Erik, João Barros, Kaick, Daniel, Lucas Alexandre, Lucas Nathan, Bigode, Moisés, Kaique Garça, Robson, Leonardo, Caio, Lucas Dantas, Tulio, Nany, Giovani, Sairon, Maloni, Gustavo, Fudil, Leandro, Arthur, Everton,

Dodô, João JV e Lucas Salles.

Feminino

Rogério não esqueceu da equipe feminina, salientando que as jogadoras foram a essência da equipe em 2023 que encerrou com muito brilho nas conquistas invictas da Taça São Carlos, Campeonato Paulista Sul Minas e Copa Record.

“Todo este sucesso foi alcançado pela garra, vontade e profissionalismo de todas que acreditaram desde o início em nosso projeto e nos apoiaram para que nossos objetivos pudessem ser alcançados”, refletiu.

Durante 2023, as Leoas fizeram 31 jogos, com 30 vitorias e um empate. Marcaram 175 gols e sofreram 35.

Atletas: Gisele, Duda, Thalita, Joice, Vitória, Jhenifer, Larissa, Camila, Verônica, Rita, Caldeira, Elis, Yasmim, Maristela, Bruna (Ibaté), Ariane, Thais, Jéssica Rocha, Jéssica Nascimento, Beatriz,

Bruna, Nayara Hinorro e Robertinha.

